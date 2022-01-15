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Ростех: испытания плавающего танка «Спрут-СДМ1» завершатся в первом квартале 2022 года

Армия
Ростех: испытания плавающего танка «Спрут-СДМ1» завершатся в первом квартале 2022 года
rostec.ru  /  Rostec

Москва, 15 января. Государственные испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» для Воздушно-десантных войск должны быть завершены в первом квартале 2022 года. Об этом говорится в сообщении госкорпорации «Ростех».

Отмечается, что в 2022 году Курганмашзавод планирует начать освоение производства танка «Спрут-СДМ1». При этом госиспытания боевой машины должны будут закончиться уже в первом квартале. Кроме того, указывается, что предприятие передало Министерству обороны РФ завершающую партию боевых машин пехоты БМП-3 в рамках двухгодичного контракта.

«В настоящий момент предприятие продолжает разработки, направленные на усиление тактико-технических характеристик этих машин. В частности, специалисты Курганмашзавода работают над повышением их живучести на поле боя, в том числе за счет установки на БМП-3 динамической защиты», — подчеркнули в Ростехе.

Ранее госкорпорация сообщила о проведении первого испытательного полета модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. Он состоялся в Казани.

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ростех танк испытания спрут-сдм1
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