Наташа Королева показала, как избавляется от лишнего веса при участии Тарзана

Москва, 15 января. Певица Наташа Королева продемонстрировала эффективный способ избавления от лишнего веса. Артистке помогает в похудении ее супруг — стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как Тарзан.

Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» поделилась веселым видео на своей странице в Instagram в честь старого Нового года. Знаменитость поздравила поклонников с праздником и показала, как худеет при участии мужа. На кадрах Королева, одетая в черный, сверкающий наряд зажигательно и энергично танцует вместе с Тарзаном.

«Сбрасываю лишние кг! Шикарный и эффективный метод — танцуй!!!» — подписала ролик певица.

Prt Scr instagram.com / @koroleva__star

Поклонники пришли в восторг от видео со звездной парой. Подписчики отметили пластичность артистки и ее позитивную энергию. А вот танцы супруга Королевой пришлись по душе не всем пользователям соцсети.

«Пластичная Королева!!! А сзади явно лишний, прям портит все»; «Согласна, терпеть его не могу. Неприятный!»; «Ой, ну прям девочка! Так приятно на вас смотреть! Молодцы!»; «Красоточка, красиво танцуешь, да и всегда на тебя приятно смотреть. Ух, озорная девчонка!» — написали комментаторы.

Наташа Королева не стесняется демонстрировать поклонникам фигуру без прикрас. Например, недавно она показала, как поправилась после новогоднего оливье.