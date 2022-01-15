США не будут препятствовать транзиту газа в Ливан через Сирию

Бейрут, 15 января. Власти США заявили правительству Ливану, что не станут вводить против него санкции за поставки газа через территорию Сирии. Об этом официальные лица Вашингтона сообщили в письме, которое посол Соединенных Штатов Дороти Ши передала премьер-министру республики Наждибу Микати.

Reportedly, the Biden administration even advised the four countries participating in the deal - Syria, Lebanon, Egypt, and Jordan - how to structure their agreement in order to avoid sanctions.



Syria's challenge to Tony Blinken's conscience https://t.co/bEviQ71Rv1 — Sara Ari Huizenga???????????? (@HuizengaWest) January 12, 2022

Ранее этот вопрос ощутимо беспокоил ливанских политиков, поскольку введенные против Дамаска ограничения, ставшие причиной серьезного экономического спада в республике, запрещали любое сотрудничество с Сирией в области оборота нефти, газа или их производных. Тем не менее острый дефицит горючего в Ливане, усугубляющий и без того плачевное положение народа, поставил Бейрут и Вашингтон перед сложным выбором: закрыть глаза на закупки углеводородов из Ирана, что будет способствовать росту популярности союзной ему «Хезболлы», либо наладить импорт электроэнергии и газа из Египта и Иордании, который будет проходить через сирийскую территорию.

Стоит отметить, что официальные власти Ливана желают укрепления влияния Тегерана в своей стране не больше, чем США, поэтому Бейрут выбрал меньшее из двух зол. Но даже понимание того, что Вашингтон вряд ли накажет своего союзника за импорт горючего при его катастрофической нехватке, мешало завершить давно согласованный проект по транзиту энергоносителей.

US to allow Lebanon to import energy through Syria: Lebanese FM https://t.co/V5y7eKTIYz via @Asian Independent pic.twitter.com/fNoUFpqaHO — The Asian Independent (@TheAsianInduk) January 14, 2022

Четыре страны достигли предварительных договоренностей по данному вопросу более двадцати лет назад, однако введенные против Дамаска санкции США свели инициативу на нет. По мере усугубления финансового кризиса Ливан оказался не в состоянии оплачивать импорт дизельного топлива, которое необходимо для работы электростанций. Это привело к долговременным отключениям света в некоторых районах, вызывав и перебои в работе критически важной инфраструктуры. В частности, наиболее остро проблема проявилась в медицинских учреждениях, где света не хватало для функционирования оборудования, а дефицит лекарств не позволял оказывать помощь приходящим на прием больным.

#Egyptian gas transportation project to #Lebanon

A conference of energy and fuel ministers from #Egypt, #Syria, #Lebanon and #Jordan was held in Jordan today to propel the project the #USA is pushing for - transporting Egyptian gas to Lebanon to held the power crisis pic.twitter.com/EicE7v0Yv6 — Middle East Update (@islamicworldupd) September 8, 2021

На этом фоне «Хезболла» в обход правительства оплатила доставку нескольких танкеров горючего из Ирана. США не стали препятствовать этой операции, так как перехват кораблей с жизненно важным грузом ливанский народ мог бы счесть за предательство. Это подстегнуло Вашингтон и Бейрут к поискам альтернативы. Во второй половине прошлого года представители энергетических ведомств Ливана, Египта, Иордании и Сирии достигли консенсуса по транзиту газа и электричества, однако поставки не начаты до сих пор.

При этом Бейрут сталкивается с растущим гневом населения страны, так как власти все еще не сформировали действенный план по выходу из кризиса. В это время ливанский фунт продолжает падать, а демонстрации протеста из-за роста цен на бензин парализовали дорожное движение во многих городах республики. Накаляет обстановку и неспособность прокуратуры привлечь к ответственности чиновников, причастных к катастрофе в порту Бейрута. Однако в последние месяцы ливанцы, едва сводящие концы с концами, отложили требования о справедливости, видимо, до лучших времен.