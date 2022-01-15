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Пять новинок от Hyundai начнут продавать в России

Экономика
Пять новинок от Hyundai начнут продавать в России
pixabay.com

Москва, 15 января. Российский авторынок пополнится в 2022 году пятью новыми моделями от Hyundai. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева.

В текущем году россиянам станут доступны минивэн Staria и электрокар Ioniq 5. Также на 2022 год запланировано появление в РФ спортивных версий N-Line кроссоверов Creta и Tucson, усовершенствованного Palisade и нового поколения седана Genesis G90.

По итогам минувшего года российские дилеры Hyundai реализовали 167 331 автомобиль — на 3% больше, чем годом ранее. В итоге Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла около 10,3%.

Европейские регуляторы могут заблокировать слияние Daewoo и Hyundai на судостроительном рынке. В ЕС считают, что такое объединение способно серьезно ударить по конкуренции в сегменте.

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