Пять новинок от Hyundai начнут продавать в России

Москва, 15 января. Российский авторынок пополнится в 2022 году пятью новыми моделями от Hyundai. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на управляющего директора «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева.

В текущем году россиянам станут доступны минивэн Staria и электрокар Ioniq 5. Также на 2022 год запланировано появление в РФ спортивных версий N-Line кроссоверов Creta и Tucson, усовершенствованного Palisade и нового поколения седана Genesis G90.

По итогам минувшего года российские дилеры Hyundai реализовали 167 331 автомобиль — на 3% больше, чем годом ранее. В итоге Hyundai заняла третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла около 10,3%.

Европейские регуляторы могут заблокировать слияние Daewoo и Hyundai на судостроительном рынке. В ЕС считают, что такое объединение способно серьезно ударить по конкуренции в сегменте.