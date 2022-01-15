InfoBrics: действия Японии способствуют продвижению НАТО к восточным берегам России

Токио, 15 января. Правительство Японии с октября 2021 года проводит милитаризацию страны. Это способствует расширению НАТО, заявил политический аналитик Пол Антонопулос в материале для InfoBrics.

Действия официального Токио противоречат девятой статье Конституции Японии. Документ провозглашает отказ от войны как от способа решения международных разногласий. Однако действующая власть в стране поступает прямо противоположным образом, приводятся слова эксперта на сайте «ПолитРоссии».

Премьер-министра государства Фумио Кисида заявил, что Япония располагает всеми возможностями для нанесения удара по военным целям по одной из соседних стран. Глава правительства не уточнил, о каком именно государстве идет речь.

Кроме того, Токио укрепило военное сотрудничество с властями США, Австралии и Индии. Именно в таком составе в 2022 году в Японии состоится саммит по безопасности. Руководство страны также намерено установить аналогичные связи и с другими членами НАТО. Тесное сотрудничество Японии и Альянса может привести к определенным последствиям. Ведь между российской стороной и Токио есть неразрешенный спор по Курильским островам.

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Аналитик Антонопулос сомневается в военном столкновении двух государств. Однако в случае поддержки НАТО Япония автоматически начнет воевать с Россией, убежден эксперт.

«Сегодня, безусловно, маловероятно, что Москва и Токио вступят в войну из-за островов. Но, если Япония изменит статус-кво в регионе за счет сил НАТО, она автоматически начнет враждовать с Россией. И нет никаких сомнений в том, что США сделают все возможное для этого. Фактически Кисида сегодня своими руками превращает Японию в плацдарм НАТО, который будет использоваться для противостояния с РФ», — говорится в материале Антонопулоса.

Ранее кабмин Японии отказался комментировать возможное соглашение с Россией по Курилам. Так в правительстве отреагировали на сведения о готовности бывшего премьер-министра Синдзо Абэ заключить договор по островам с РФ.