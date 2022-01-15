Актриса Лукерья Ильяшенко ответила на слухи о романе с Прилучным

Москва, 15 января. Звезда сериалов «Сладкая жизнь» и «Сергий против нечисти» Лукерья Ильяшенко прокомментировала слухи об отношениях с коллегой Павлом Прилучным.

Прилучный развелся с супругой Агатой Муцениеце в 2020 году. Поклонники говорили, что этот брак разрушила Ильяшенко. Однако актриса опровергла эту информацию.

«Это не было правдой даже близко. У нас с Пашей было восемь совместных смен, и я видела его ровно восемь раз в жизни, потом еще один раз где-то на кастинге», — поделилась артистка в интервью изданию «Вокруг ТВ».

По мнению Ильяшенко, популярность — это «страшная вещь». Все обсуждают личную жизнь звезд, их «грязное белье», которое выставлено «на потеху публике», добавила она.

Прилучному также приписывали роман с партнершей по фильму «Соври мне правду» Дарьей Мельниковой. В драматическом триллере у актеров было несколько пикантных сцен.

Но слухи об отношениях с Мельниковой были просто отличным пиар-ходом в поддержку картины. После развода с Муцениеце Прилучный встречается с коллегой Мирославой Карпович, известной по сериалу «Папины дочки». Актриса поддерживает хорошие отношения с его детьми от первого брака.