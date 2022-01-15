«Этот день в истории». Что произошло 15 января, праздники, факты, люди

15 января 2011 года был образован Следственный комитет Российской Федерации. Ведомство отделилось от прокуратуры и стало самостоятельным правоохранительным органом. СК РФ расследует уголовные дела, в том числе преступления против личности, общественной безопасности и государственной власти.

В 1582 году между Россией и Речью Посполитой был подписан мирный договор, получивший название Ям-Запольский мир. Дипломатический акт завершил Ливонскую войну, длившуюся четверть века. Войну с Великим княжеством Литовским начал Иван Грозный, желавший присоединить Ливонию.

В 1993 году в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя серия «Санта-Барбары». Популярная мыльная опера транслировалась с января 1984 года. Всего за это время успели отснять 2137 серий.

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».