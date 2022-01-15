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Лента
15 января 12:08
12:07
Весь мир
Армения и Азербайджан развязали бой на границе, а Ереван провел переговоры с Анкарой
12:06
Армия
МО РФ: все десять самолетов с российскими миротворцами прибыли из Алма-Аты в Иваново
12:01
Шоу-бизнес
Анна Седокова спровоцировала слухи о расставании с Янисом Тиммой
12:01
Политика
Журналист NYT Бейнарт: США давно предали принципы демократии
12:00
Общество
«Когда уже вывезут мусор?»: петербуржцы устали жаловаться на переполненные отходами контейнеры
11:57
Происшествия
Тревел-блогер Паула Петрас подверглась нападению в московской гостинице
11:57
Общество
Медики зафиксировали 723 смерти от коронавируса за сутки в России
11:53
Политика
Кадыров занял первое место в рейтинге позитивных упоминаний в социальных сетях
11:51
Общество
Петербуржцы оставили более 200 жалоб за сутки из-за плохой уборки снега
11:51
Происшествия
В Кисловодске сожитель няни зарезал ребенка и бросил труп в подъезде
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«Этот день в истории». Что произошло 15 января, праздники, факты, люди

Общество

15 января 2011 года был образован Следственный комитет Российской Федерации. Ведомство отделилось от прокуратуры и стало самостоятельным правоохранительным органом. СК РФ расследует уголовные дела, в том числе преступления против личности, общественной безопасности и государственной власти.

В 1582 году между Россией и Речью Посполитой был подписан мирный договор, получивший название Ям-Запольский мир. Дипломатический акт завершил Ливонскую войну, длившуюся четверть века. Войну с Великим княжеством Литовским начал Иван Грозный, желавший присоединить Ливонию.

В 1993 году в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя серия «Санта-Барбары». Популярная мыльная опера транслировалась с января 1984 года. Всего за это время успели отснять 2137 серий.

Об этом и многом другом расскажем в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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