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Два ассиста Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Анахайм» в матче НХЛ

  /   Обновлено: 15 января 2022 10:00
Спорт
Два ассиста Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Анахайм» в матче НХЛ
Prt Scr youtube.com  /  Minnesota Wild

Сент-Пол, 15 января. Российский форвард Кирилл Капризов сделал две результативные передачи в матче НХЛ между «Миннесотой Уайлд» и «Анахайм Дакс».

Встреча регулярного чемпионата НХЛ на арене «Эксел Энерджи-центр», в которой «Миннесота» принимала «Анахайм», завершилась победой хозяев со счетом 7:3. В первом периоде хоккеисты команды из Сент-Пола трижды огорчили голкипера соперника. Двумя голевыми передачами в этой игре отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Вернувшийся после полученной в матче с «Бостоном» травмы форвард провел на льду 16 минут и заработал показатель полезности «+3». Его соотечественник и партнер по команде Дмитрий Куликов отыграть чуть больше 22 минут, но результативными действиями не отметился.

Ранее российский нападающий Егор Чинахов оформил дубль в матче между «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролиной Харрикейнз». Благодаря победе его команда набрала 35 очков в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

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Все новости / Спорт / Два ассиста Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Анахайм» в матче НХЛ
нхл капризов миннесота анахайм
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