Вашингтон, 15 января. Президент России Владимир Путин вынашивает хитрый план по поводу Запада. В этом уверен бывший посол США на Украине Джон Хербст.

По его словам, глава государства хочет, чтобы холодная война между Россией и западными странами так и оставалась непризнанной, информирует «ПолитРоссия» со ссылкой на The Hill.

«Хотя многие могут съежиться даже при упоминании о холодной войне, у России нет проблем с проведением политики, которая позволила Советскому Союзу расширить свое влияние в прошлом веке: от Европы до Арктики, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Русские в полной мере применяют тактику холодной войны, в то время как США изо всех сил пытаются наверстать упущенное. Русские делают это уже много лет», — написал Хербст.

wikipedia.org / Heinrich-Böll-Stiftung

Американский дипломат уверен, что Москва хочет вернуть былое влияние. На это якобы указывает намерение России «напасть» на Украину и ввод миротворцев в Казахстан.

«У России в поле зрения не только Украина и другие страны, на которые, по ее мнению, она имеет право влиять. Путин хочет, чтобы НАТО исчезло, чтобы никто больше не мог противостоять РФ», — расшифровал план президента автор публикации.

На Украине и в других странах часто стали появляться сообщения о якобы намерениях РФ «захватить» Украину. Москва эти заявления не раз отвергала. Политолог Ростислав Ищенко уверял, что Москве это даже невыгодно.