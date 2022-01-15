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Бузова опубликовала ответ для «моралистов», которые критиковали ее поведение в Куршевеле

Шоу-бизнес
Бузова опубликовала ответ для «моралистов», которые критиковали ее поведение в Куршевеле
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 15 января. Певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на негативные высказывания о ее поведении в Куршевеле. Знаменитость вспомнила притчу о философе и поэте Омаре Хайяме, которого публично обвиняли в пьянстве.

Поведение исполнительницы хита «Мало половин» на горнолыжном курорте вызвало осуждение со стороны пользователей Сети. Критику спровоцировали кадры, которые публиковала в Instagram как сама Бузова, так и певица Клава Кока — звезды вместе отдыхали в Куршевеле. В ответ экс-ведущая «Дома-2» выложила новый пост и оставила на него ссылку в Stories.

«Всем моралистам привет», — написала артистка, призывая прочитать ее публикацию.

В посте рассказывается, как Хайяма публично обозвали безбожником и пьяницей, а в ответ он лишь улыбнулся. Тогда увидевший эту сцену щеголь спросил философа, как он мог стерпеть подобные оскорбления. После этого поэт отвел щеголя в чулан и бросил ему дырявый халат с предложением примерить, что вызвало возмущение модника. Хайям пояснил, что точно так же он не стал примерять грязные слова, которые швырнул ему оскорблявший его человек.

«Мораль: обижаться на оскорбления и поступки — примерять лохмотья, которые нам швыряют. P.S. от меня. Чужой негатив остается чужим, пока мы сами не решаем его принять. Всем мира и добра!» — заключила Бузова.

Бузова опубликовала ответ для «моралистов», которые критиковали ее поведение в Куршевеле
Prt Scr instagram.com / @buzova86

Некоторые знаменитости встали на защиту телеведущей после того, как Клава Кока выложила видео, на которых исполнительница хита «Водица» предположительно находится в состоянии опьянения. Например, певец Дима Билан пристыдил Коку за публикацию этих кадров.

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