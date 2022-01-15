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Минэкономразвития поддержало решение об индексации пенсий выше инфляции

Экономика
Минэкономразвития поддержало решение об индексации пенсий выше инфляции
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 января. Решение президента Владимира Путина об индексации пенсий в РФ на 8,6%, что выше фактической инфляции, окажет поддержку гражданам в текущих условиях. Об этом заявили в Министерстве экономического развития.

Глава государства ранее сообщил, что пенсии в стране будут проиндексированы на 8,6% — чуть выше инфляционного уровня. Путин попросил правительство в ближайший период сделать все необходимое для реализации этой инициативы.

«В целом принятые решения по дополнительной индексации страховых пенсий в совокупности с другими мерами социальной поддержки помогут нивелировать влияние роста цен на благосостояние населения», — указали в МЭР.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности выступила за поправки об индексации пенсионных отчислений на 8,6%. Об этом накануне заявил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков.

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