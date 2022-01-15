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Названа дата встречи Путина и президента Аргентины Альберто Фернандеса

Весь мир
Названа дата встречи Путина и президента Аргентины Альберто Фернандеса
twitter.com  /  Пресс-служба президента Аргентнины

Москва, 15 января. Президент Аргентины Альберто Фернандес посетит Москву 3 февраля и встретится с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь главы южноамериканской страны Габриэла Черрути.

По данным СМИ, Фернандес и Путин обсудят сотрудничество в области вакцин против COVID-19, инвестиций, науки и другие вопросы. Президент Аргентины пробудет в Москве 48 часов, затем отправится в Китай, где примет участие в открытии зимних Олимпийских игр.

В феврале 2021 года в ходе телефонного разговора Владимир Путин пригласил Фернандеса посетить Россию.

В конце декабря стало известно, что Аргентина продлевает режим ЧП в медицине до конца 2022 года.

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