Названа дата встречи Путина и президента Аргентины Альберто Фернандеса

Москва, 15 января. Президент Аргентины Альберто Фернандес посетит Москву 3 февраля и встретится с Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-секретарь главы южноамериканской страны Габриэла Черрути.

Presidente argentino visitará Rusia y China **https://t.co/65FLs5bxxk — PL Argentina (@PreLArgentina) January 15, 2022

По данным СМИ, Фернандес и Путин обсудят сотрудничество в области вакцин против COVID-19, инвестиций, науки и другие вопросы. Президент Аргентины пробудет в Москве 48 часов, затем отправится в Китай, где примет участие в открытии зимних Олимпийских игр.

В феврале 2021 года в ходе телефонного разговора Владимир Путин пригласил Фернандеса посетить Россию.

В конце декабря стало известно, что Аргентина продлевает режим ЧП в медицине до конца 2022 года.