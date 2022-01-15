Политологи уверены, что Порошенко вернется в Киев только с разрешения США

Экс-президент Украины Петр Порошенко сбежал из своей страны, так как глава государства Владимир Зеленский хочет посадить его в тюрьму — избавиться от политического соперника. Порошенко ищет поддержки Запада. Если он сумеет добыть разрешение Вашингтона, то вернется. Об этом ФАН рассказали политологи Владимир Джаралла и Владимир Корнилов.

Петр Порошенко, который в декабре 2021 года отправился якобы в дипломатическую поездку в Турцию и Польшу, пообещал вернуться на Украину 17 января. Популярность его партии «Европейская солидарность» обогнала «Слугу народа» Зеленского. В Киеве сразу же приняли решение доставить Порошенко из аэропорта в суд.

Общественный и политический деятель Владимир Джаралла уверен, что бегство Порошенко за границу выгодно президенту Украины Владимиру Зеленскому. Лидер государства надеется, что его соперник не вернется в страну.

«Украинский истеблишмент сегодня как никогда похож на банку с пауками. Порошенко продолжает стремиться к высшей власти, но при этом проявляет явную трусость. Вместо того чтобы вернуться в свою страну и бороться, он сбежал на длительное время за рубеж, заявив, что это отдых. Он боялся, что Зеленский расправится с ним. Теперь бывший президент Украины успокоился и решил вернуться. Причина проста: пребывание Порошенко в эмиграции ставит крест на его политической карьере дома», — сказал политолог.

president.gov.ua / Офіс Президента України

По словам собеседника ФАН, Порошенко вызывает серьезное отторжение как у американских, так и у европейских политиков, хотя, определенные контакты за границей у него остались. Во время глобальных диалогов России с Европой и России и США его связи уходят на второй план.

«Если Порошенко останется за границей, он как политик закончится, а борьба может дать хоть какие-то перспективы. Зеленский демонстрирует, что будет пытаться оставаться у власти любой ценой. Он стремится убрать всех своих политических соперников. Перед нами очередной виток борьбы за власть в стране. Серьезных обвинений предъявить «конфетному королю» (Петру Порошенко. — Прим. ФАН) не смогут», — добавил аналитик.

Максимум, что может грозить Порошенко в реальности, по мнению Джараллы, — домашний арест. Все обвинения на тему, что экс-президент якобы связан с опальным оппозиционером Виктором Медведчуком, которого на Украине обвиняли в государственной измене, лишены оснований. Эксперт считает очевидным, что между двумя впавшими в немилость Зеленского политиками больше противоречий, чем сходства.

Эксперт по украинско-российским отношениям и внутренней политической ситуации на Украине Владимир Корнилов высказал мнение, что США вполне могут поддержать Порошенко, которому хочется домой. Получив указания из американского посольства не трогать бывшего президента страны, Владимир Зеленский, по словам политолога, не отважится на арест конкурента.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

«Зеленский расправился с оппозиционером Медведчуком и его партией, потому что ему разрешил Вашингтон. Ему хочется поступить так же с Порошенко. Именно поэтому Порошенко вменяют не реальные преступления, а пытаются его «прикрепить» к делу Медведчука, выдав за российского агента. Порошенко, в свою очередь, пытается за рубежом заручиться поддержкой европейских чиновников и обеспечить себе безопасное возвращение на Украину. Если он почувствует, что поддержки такой же решительной, как та, на которую полагался Михаил Саакашвили, отправляясь в Грузию, он не получит, то возвращение будет отложено на неопределенный срок», — заметил аналитик.

Корнилов обратил внимание, что на Украине в наши дни не прибегают к импичменту, чтобы сместить президента. Эксперт считает, что если в Вашингтоне захотят заменить Зеленского, то организуют в Киеве очередной «майдан», хотя собеседник издания уверен, что в ближайшее время он маловероятен.

Ранее ФАН рассказал, хватит ли Украине средств на введение продовольственных талонов для малоимущих. Кабинет Зеленского занят собственными интересами, проблемы народа для него сейчас не являются приоритетом.