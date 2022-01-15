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Институт Жака Моно установил, что древние шумеры использовали боевых ослов-гибридов

  /   Обновлено: 15 января 2022 09:40
Наука
Институт Жака Моно установил, что древние шумеры использовали боевых ослов-гибридов
pixabay.com  /  Capri23auto

Париж, 15 января. Проживающие на территории древней Месопотамии люди использовали в хозяйстве особый вид ездовых животных под названием «кунга». Такой вывод сделала группа ученых из института Жака Моно. По итогам работы они опубликовали статью в журнале Science Advances.

Ученые исследовали изображения и тексты, возраст которых составляет примерно 4500 тысяч лет. На них были найдены упоминания животных «кунга». В частности, из запрягали в боевые колесницы.

Генетики исследовали генотип «кунга», образцы которых были добыты из захоронения Умм эль-Марра в северной Сирии. Они сравнили ДНК этих животных с современными и древними лошадьми и ослами. В конечном итоге они пришли к выводу, что они являются гибридами домашних ослов и куланов (дикое животное семейства копытные).

Археологи из Ирака и Франции ранее обнаружили останки древнего города-государства Ларса и дворец короля Син-иддинама, правившего около 4000 лет назад. Найденное здание содержит десять комнат и несколько административных пристроек.

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ученые лошадь кунга
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