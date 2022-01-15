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Эксперты Университета Южной Калифорнии совершили прорыв в изучении формирования памяти

Наука
Эксперты Университета Южной Калифорнии совершили прорыв в изучении формирования памяти
Global Look Press  /  A. Hartl

Лос-Анджелес, 15 января. Эксперимент с рыбками данио помог ученым Университета Южной Калифорнии получить новые данные о процессе формирования воспоминаний.

Подсвеченные синапсы в мозгу рыбок в момент формирования воспоминаний возникали в одной части, и исчезали в другой. Согласно существующей теории, сформированные синапсы должны закрепляться. За счет изменения в силе синапсов происходит обучение.

Нейробиологи на протяжении 40 лет считали, что чем чаще используется отдельный синапс, тем сильнее он становится, формируя таким образом воспоминания. Однако исследование с рыбками данио заставило ученых переосмыслить существующую теорию.

Распространенное мнение о влиянии мобильных телефонов на развитие опухоли головного мозга у молодых людей опровергли ученые Барселонского института мирового здоровья. Специалисты провели исследование с участием детей из 14 государств. Результаты показали, что телефоны не повышают риск развития опухоли в головном мозге.

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мозг исследования память
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