Британская Bellwether Industries протестировала в Дубае летающее авто

Дубай, 15 января. Британский бренд Bellwether Industries протестировал в Дубае летающий автомобиль. В процессе испытаний прототип целиком электрической версии «гиперкара» Volar передвигался в воздухе на высоте четырех метров.

Скорость машины достигала 40 км/час. Тестирование проводили с применением специальной модели, чьи габариты были вдвое меньше полноценных «гиперкаров». Согласно планам, в будущем полномасштабное летающее авто сумеет летать на высоте до 1000 метров, со скоростью более 215 км/час.

По мнению Bellwether Industries, это является идеальным личным транспортом для городских условий. Такая машина обеспечит разгрузку дорог и сможет функционировать, как воздушное такси.

Институт НАМИ присоединился к группе компаний, которые занимаются разработкой беспилотных авто в России. Его специалисты для создания автономно управляемой модели выбрали Lada Vesta.