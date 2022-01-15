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Британская Bellwether Industries протестировала в Дубае летающее авто

  /   Обновлено: 15 января 2022 09:33
Экономика
Британская Bellwether Industries протестировала в Дубае летающее авто
pixabay.com

Дубай, 15 января. Британский бренд Bellwether Industries протестировал в Дубае летающий автомобиль. В процессе испытаний прототип целиком электрической версии «гиперкара» Volar передвигался в воздухе на высоте четырех метров.

Скорость машины достигала 40 км/час. Тестирование проводили с применением специальной модели, чьи габариты были вдвое меньше полноценных «гиперкаров». Согласно планам, в будущем полномасштабное летающее авто сумеет летать на высоте до 1000 метров, со скоростью более 215 км/час.

По мнению Bellwether Industries, это является идеальным личным транспортом для городских условий. Такая машина обеспечит разгрузку дорог и сможет функционировать, как воздушное такси.

Институт НАМИ присоединился к группе компаний, которые занимаются разработкой беспилотных авто в России. Его специалисты для создания автономно управляемой модели выбрали Lada Vesta.

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Все новости / Экономика / Британская Bellwether Industries протестировала в Дубае летающее авто
автомобили Bellwether Industries volar
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