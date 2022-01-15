Сводные отряды ВВО приступили к ликвидации последствий снежного циклона на Сахалине

Южно-Сахалинск, 15 января. Девять сводных отрядов от воинских частей Восточного военного округа приступили к ликвидации последствий снежного циклона на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Согласно имеющейся информации, военнослужащие помогают жителям Сахалина устранить последствия чрезвычайной ситуации природного характера. Они очищают от снега аэропорт Хомутово, а также территории детских садов, общеобразовательных учреждений, магазинов и библиотек. Работы уже проведены на семи тысячах квадратных метрах.

«В ликвидации последствий циклона задействовано более 900 военнослужащих и специализированная техника», — уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВВО помогли жителям Еврейской автономной области справиться с последствиями снегопада.