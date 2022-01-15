Киностудия Metro Goldwyn Mayer выпустит сериал по фильму «Дурак» Юрия Быкова

Лос-Анджелес, 15 января. Киностудия MGM (Metro Goldwyn Mayer) приобрела права на фильм российского режиссера Юрия Быкова «Дурак». Лента станет основой для англоязычного сериала, которому дали название «Коллапс».

Информация о проекте появилась в издании Variety. По его данным, команду сериала возглавят Алекс Резник, Лоренс Бендер и Кевин Браун. Продюсируют проект гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и генпродюсер компании Star Media Влад Ряшин.

Лента «Дурак» вышла на экраны в конце 2014 года. Главный герой фильма — сантехник Никитин — пытается спасти сотни людей, проживающих в старом общежитии. Он обнаруживает, что по зданию пошла трещина, поэтому оно может обрушиться за ночь. Герой привлекает к проблеме внимание чиновников, но они стараются снять с себя ответственность за возможную трагедию. Кинокартина Быкова была отмечена призами фестиваля в Локарно и «Кинотавра».

Ранее Юрий Быков поделился впечатлениями от работы с актером Дмитрием Куличковым. Режиссер назвал его уникальным артистом с собственной актерской харизмой.