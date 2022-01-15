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Пожарные и волонтеры спасли дрейфовавших на льдине рыбаков на Колыме

Происшествия
Пожарные и волонтеры спасли дрейфовавших на льдине рыбаков на Колыме
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Магадан, 15 января. Волонтеры и пожарные Ольского округа Колымы спасли восьмерых рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине, сообщил начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону Павел Клочков.

Восемь рыбаков и два автомобиля дрейфовали на льдине в районе села Балаганное в Магаданской области. Их едва не унесло в открытое море ветром.

«Группы спасателей из Магадана выдвинулись к месту, где дрейфовали восемь рыбаков. Но от города это больше 100 километров. Так что в ситуацию вмешались местные жители. Волонтерам и пожарным удалось подтянуть льдину к берегу, все рыбаки спасены. Что касается двух автомобилей, то, вероятно, их так попытаются вытащить на берег», — рассказал Клочков.

Ранее стало известно, что десятки любителей подледного лова проигнорировали запрет о выходе на лед до 15 января в Санкт-Петербурге и заполонили Финский залив, несмотря на оттепель.

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