Пожарные и волонтеры спасли дрейфовавших на льдине рыбаков на Колыме

Магадан, 15 января. Волонтеры и пожарные Ольского округа Колымы спасли восьмерых рыбаков, оказавшихся на отколовшейся льдине, сообщил начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону Павел Клочков.

Восемь рыбаков и два автомобиля дрейфовали на льдине в районе села Балаганное в Магаданской области. Их едва не унесло в открытое море ветром.

«Группы спасателей из Магадана выдвинулись к месту, где дрейфовали восемь рыбаков. Но от города это больше 100 километров. Так что в ситуацию вмешались местные жители. Волонтерам и пожарным удалось подтянуть льдину к берегу, все рыбаки спасены. Что касается двух автомобилей, то, вероятно, их так попытаются вытащить на берег», — рассказал Клочков.

Ранее стало известно, что десятки любителей подледного лова проигнорировали запрет о выходе на лед до 15 января в Санкт-Петербурге и заполонили Финский залив, несмотря на оттепель.