Двух пострадавших при крушении самолета в Алтайском крае подключили к ИВЛ

Барнаул, 15 января. Мужчин, которые пострадали при падении легкомоторного самолета «Аэропракт А-22» в Алтайском крае, сейчас подключили к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевой Минздрав.

Как отметили в ведомстве, владелец самолета и его пассажир находятся в реанимации, несмотря на тяжелое состояние, врачи наблюдают положительную динамику.

«Один из них в сознании, второй - в состоянии медикаментозной седации. Состояние крайне тяжелое», — отметил источник издания.

Напомним, легкомоторный самолет рухнул в селе Старобелокуриха в Алтайском крае. В спасательной операции участвовали 24 человека и 6 единиц техники. Причиной крушения назвали неудачный маневр для захода на посадку.