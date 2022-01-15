Минпромторг и Минсельхоз не планируют замораживать цены на сахар и масло в России

Москва, 15 января. Минпромторг и Минсельхоз России отказались от идеи заморозки цен на сахар и масло в пользу господдержки производителей и других рыночных механизмов.

Минсельхоз, в частности, планирует продолжить господдержку производителей и ввести комплекс мер «таможенно-тарифного регулирования по основным категориям продукции». В такие категории входят мясо, сахар, подсолнечник и подсолнечное масло, а также зерновые культуры, сообщает Газета.Ru.

Минпромторг намерен использовать механизм, который позволяет фиксировать предельные цены на социально значимые товары на срок не более 90 дней, если их рост в регионе в течение 60 дней составил 10% и более.

«Если выявляется, что какой-то товар растет в цене существенно больше, чем растет общая инфляция, Минэкономразвития сигнализирует об этом в соответствующее ведомство, за которым закреплены конкретные товары и услуги. Ответственные ведомства совместно с ФАС готовят предложения по стабилизации цен», — отметили в Минпромторге.

Ранее эксперты предупредили, что в 2022 году в России может наблюдаться дефицит картофеля. К этом может привести увеличение мощностей по переработке, сокращение производства в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности.