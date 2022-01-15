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Политолог Ищенко: украинское государство в своем нынешнем виде не может существовать

Политика
Политолог Ищенко: украинское государство в своем нынешнем виде не может существовать
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 января. Украина в том виде, в котором она есть сейчас, не может существовать как полноценное государство. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, что Москве невыгодно нападать на Киев, поскольку содержание соседней страны обойдется слишком дорого. К тому же, в РФ заинтересованы в развитии собственных территорий, особенно ее азиатской части.

«Не надо быть Нострадамусом для того, чтобы понять, что украинское государство в том виде, в котором оно было построено, существовать не может. Если государство построено по принципу "а мы сейчас вступим в ЕС, а нас там будут кормить, придут европейцы и все нам построят", то так не бывает», — подчеркнул политолог.

Политолог Ищенко: украинское государство в своем нынешнем виде не может существовать
Новостное агентство «Харьков» /

Он добавил, что на протяжении истории Украина жила за счет наследства от Российской Империи и Советского Союза. Теперь она нацелена на ЕС. Поэтому сейчас государство движется к своему логическому завершению. Даже продление этой агонии требует ресурса, в том числе народного.

Ранее публицист Алексей Анпилогов рассказал, что в украинских школах введут обязательный предмет «Защита Украины», который будет преподаваться для подготовки учащихся к «национальному сопротивлению». Преподавать этот предмет должны офицеры запаса.

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украина евросоюз европа ищенко
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