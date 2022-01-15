Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 09:06
09:05
Происшествия
Жертвами пожара в частном доме стали пять жителей Ростовской области
09:00
Общество
Город превращается в болото: в Петербурге начали таять метровые сугробы
08:54
Происшествия
Пожарные и волонтеры спасли дрейфовавших на льдине рыбаков на Колыме
08:54
Происшествия
Двух пострадавших при крушении самолета в Алтайском крае подключили к ИВЛ
08:53
Происшествия
Сход пешеходного моста частично обрушился на станции Москва-Товарная
08:53
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о порывистом ветре и метели в субботу
08:52
Происшествия
Полиция Алма-Аты задержала свыше 2,4 тысячи мародеров и участников беспорядков
08:52
Экономика
Минпромторг и Минсельхоз не планируют замораживать цены на сахар и масло в России
08:51
Политика
Политолог Ищенко: украинское государство в своем нынешнем виде не может существовать
08:51
Политика
Политолог Ищенко: Украина идет к своему логическому концу
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Ищенко: Украина идет к своему логическому концу

Политика
Политолог Ищенко: Украина идет к своему логическому концу
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 января. Украина движется к своему логическому концу как государство. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что власти официального Киева, которые руководили страной десятилетиями, довели ее до плачевного состояния. Без внешней поддержки она не сможет существовать.

«Украинское государство просто идет к своему логическому завершению. Оно может идти долго, может коротко, но чем короче, тем лучше народу. Потому что мы видим, что продление агонии украинского государства все равно требует какого-то ресурс. Этот ресурс — это народный ресурс», — отметил Ищенко.

Политолог Ищенко: Украина идет к своему логическому концу
Новостное агентство «Харьков». / Герман Парло

Он добавил, что сейчас страна очень сильно теряет свое население. Это и высокая смертность, и массовая миграция, поскольку люди уже не могут так жить. При этом власти рисуют статистику, которая якобы показывает, что все хорошо. Однако многие граждане уехали, и не все из них лишились своего украинского паспорта, что дает повод правительству показывать демографию в угоду себе.

Ранее украинский политический и общественный деятель Дмитрий Спивак рассказал, что киевские власти начали незаконно откачивать российский газ, который идет по украинской ГТС в Европейский союз. По его словам, когда РФ обнаружит, что Украина незаконно откачивает голубое топливо, то ей придется несладко.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Ищенко: Украина идет к своему логическому концу
украина ищенко население
Комментировать