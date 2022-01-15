Москва, 15 января. Украина движется к своему логическому концу как государство. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что власти официального Киева, которые руководили страной десятилетиями, довели ее до плачевного состояния. Без внешней поддержки она не сможет существовать.

«Украинское государство просто идет к своему логическому завершению. Оно может идти долго, может коротко, но чем короче, тем лучше народу. Потому что мы видим, что продление агонии украинского государства все равно требует какого-то ресурс. Этот ресурс — это народный ресурс», — отметил Ищенко.

Новостное агентство «Харьков». / Герман Парло

Он добавил, что сейчас страна очень сильно теряет свое население. Это и высокая смертность, и массовая миграция, поскольку люди уже не могут так жить. При этом власти рисуют статистику, которая якобы показывает, что все хорошо. Однако многие граждане уехали, и не все из них лишились своего украинского паспорта, что дает повод правительству показывать демографию в угоду себе.

Ранее украинский политический и общественный деятель Дмитрий Спивак рассказал, что киевские власти начали незаконно откачивать российский газ, который идет по украинской ГТС в Европейский союз. По его словам, когда РФ обнаружит, что Украина незаконно откачивает голубое топливо, то ей придется несладко.