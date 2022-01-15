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Фонд «Народу Казахстана» учредили по поручению Токаева

  /   Обновлено: 15 января 2022 08:48
Политика
Фонд «Народу Казахстана» учредили по поручению Токаева
maxpixel.net

Нур-Султан, 15 января. Социальный фонд «Казакстан халкына» («Народу Казахстана») был создан в республике по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Фонд возглавил бывший министр финансов Казахстана Болат Жамишев. Деятельность «Народу Казахстана» будет направлена на решение вопросов в области здравоохранения, образования и социальной поддержки. Бюджет фонда будет сформирован за счет частных и государственных отчислений. По словам Токаева, крупный бизнес и состоятельные, даже по международным меркам, граждане должны содействовать развитию общественной организации.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приказал смягчить наказание гражданам, задержанным за участие в массовых беспорядках при отсутствии отягчающих обстоятельств.

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