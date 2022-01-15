Политолог Ищенко: России невыгодно «вторгаться» на Украину

Москва, 15 января. России невыгодно осуществлять «вторжение» на Украину, о котором постоянно говорит Запад. Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко.

Американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором утверждается, что Москва якобы решила перенести «нападение» на Киев из-за неблагоприятной погоды. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» объяснил, зачем западные СМИ постоянно говорят о вооруженном конфликте.

«Я об этом говорю еще с 2014 года. России вторгаться на Украину — себе дороже. Потому что захватить не проблема, проблема обустроить потом. Учитывая необустроенные еще российские территории, учитывая очевидный интерес России к обустройству азиатских своих территорий, к балансу своей внешней торговли, большему сбалансированию, соответственно, к необходимости развития логистики в Сибири», — отметил Ищенко.

ПолитРоссия

Он добавил, что у России просто нет такого количества ресурсов для того, чтобы заниматься еще и обустройством всей Украины. В РФ не заинтересованы в нападении на соседнее государство.

Ранее Ищенко рассказал, что Соединенные Штаты Америки намерены сохранить контроль над Украиной за счет Российской Федерации. Именно поэтому Вашингтон хочет добиться от Москвы гарантий о ненападении на Киев.