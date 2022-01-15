Российские миротворцы ОДКБ вылетели из Алма-Аты

Алма-Ата, 15 января. Самолеты Ил-76 и Ан-124 с российскими миротворческими силами ОДКБ вылетели из Казахстана.

Вылет осуществлялся из Алма-Аты. Подразделения будут доставлены на аэродромы в Ивановской и Московской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алма-Аты», — сказано в сообщении.

Миротворцы ОДКБ из Таджикистана и Киргизии вернулись из Казахстана в пункты дислокации. Миротворческий контингент был задействован для помощи с урегулированием беспорядков в Казахстане. Самолет Ил-76 Воздушно-космических сил РФ доставил таджикистанских миротворцев домой.