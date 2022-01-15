ФНС напомнила об изменениях в налоговом законодательстве для физлиц

Москва, 15 января. Изменения в налоговое законодательство вступили в силу с 1 января в Российской Федерации. Они касаются расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при операциях с недвижимостью. ФНС опубликовала перечень на своем официальном сайте.

Во-первых, в декларации 3-НДФЛ теперь можно не указывать доход от продажи недвижимости до истечения трех или пяти лет владения в случае, если доходы от продажи не превышают размер налогового вычета. Это распространяется на продажи ниже 1 млн рублей.

«Если же доходы от продажи имущества превышают размер вычетов, декларацию 3-НДФЛ представить все равно придется», — сообщили в ведомстве.

Во-вторых, семьи с детьми не будут оплачивать НДФЛ при продаже квартиры или дома вне зависимости от срока владения, однако это положение касается только доходов от сделок 2021 года.

Кроме того, ФНС пояснила изменения, затрагивающие понятие предельного минимального срока владения недвижимостью, приобретенной по договору долевого участия. Он начинается с момента полной оплаты стоимости квартиры или дома по этому договору.

Ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что инициатива, согласно которой налог на доходы физлиц (НДФЛ) в России необходимо увеличить до 50%, носит популистский характер.