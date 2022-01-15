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France-Presse: Швеция разместила боевые машины на Готланде из-за России

Политика
France-Presse: Швеция разместила боевые машины на Готланде из-за России
wikipedia.org  /  Автор: Johannes Jansson/norden.org/CC BY 2.5

Стокгольм, 15 января. Вооруженные силы Швеции укрепили боевую готовность на стратегическом острове Готланд в Балтийском море из-за «деятельности России в регионе», сообщает Agence France-Presse (AFP).

Швеция разместила на острове подразделения военных и боевые бронированные машины для патрулирования улиц, сообщает со ссылкой на шведских военных агентство. Министр обороны Швеции Петер Хультквист отметил, что страна усилила свое положение для защиты от якобы исходящей от РФ угрозы. Однако в руководстве вооруженных сил вероятность нападения на Швецию оценивают как низкую.

«Вооруженные силы предпринимают необходимые меры для защиты целостности Швеции и для того, чтобы продемонстрировать нашу способность защищать Швецию и шведские интересы», — подчеркнул Хультквист.

В конце минувшего года главком ВС Швеции Микаэль Бюден объявил о повышении уровня боеготовности войск из-за кризиса вокруг Украины. В интервью газете Dagens Nyheter он сообщил, что сложившаяся ситуация вызывает у Стокгольма опасения.

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