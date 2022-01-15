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Российское гражданство чаще других получали жители Украины и республик СНГ в 2021 году

Общество
Российское гражданство чаще других получали жители Украины и республик СНГ в 2021 году
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 января. Гражданами Российской Федерации чаще других становились жители Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении.

Процесс натурализации в РФ прошли более 667 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства за 11 месяцев 2021 года. Годом ранее российскими гражданами стали около 563 тыс. человек, сообщили в пресс-центре МВД страны.

«Лидирующие позиции среди иностранных граждан, приобретших гражданство РФ в 2021 году, занимают граждане Украины, Республики Таджикистан, Республики Казахстан, Республики Армения», — передает сообщение ведомства ТАСС.

Кроме того, в МВД добавили, что в 2021 году гражданами России стали более 800 иностранных высококвалифицированных специалистов.

Ранее стало известно, что власти Турции изменили формулировку закона, который определял получение гражданства для иностранцев путем инвестирования или покупки недвижимости в стране.

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