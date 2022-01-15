Химический завод загорелся на территории американского штата Нью-Джерси

Пассаик, 15 января. Химический завод, расположенный в городе Пассаик штата Нью-Джерси, охвачен огнем. Над местом происшествия очевидцы заметили клубы черного дыма, сообщил телеканал NBC.

По сведениям портала, инцидент произошел в пятницу, 14 января, вечером. На место происшествия уже были вызваны экстренные службы. Мэр города Гектор Лора в своем Facebook-аккаунте призвал жителей не беспокоиться.

«Пока эвакуация не требуется, всех местных жителей просим закрыть окна и держаться на удалении от места происшествия», — написал он.

Наиболее близко расположенные к заводу улицы и трассы уже перекрыты. Какая-либо информация о причинах и обстоятельствах произошедшего, а также о жертвах пожара не уточняется.

Ранее взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе под Тюменью. Сотрудники экстренных служб тушили возгорание на одной из установок предприятия.