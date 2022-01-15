Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 09:05
09:00
Общество
Город превращается в болото: в Петербурге начали таять метровые сугробы
08:54
Происшествия
Пожарные и волонтеры спасли дрейфовавших на льдине рыбаков на Колыме
08:54
Происшествия
Двух пострадавших при крушении самолета в Алтайском крае подключили к ИВЛ
08:53
Происшествия
Сход пешеходного моста частично обрушился на станции Москва-Товарная
08:53
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о порывистом ветре и метели в субботу
08:52
Происшествия
Полиция Алма-Аты задержала свыше 2,4 тысячи мародеров и участников беспорядков
08:52
Экономика
Минпромторг и Минсельхоз не планируют замораживать цены на сахар и масло в России
08:51
Политика
Политолог Ищенко: украинское государство в своем нынешнем виде не может существовать
08:51
Политика
Политолог Ищенко: Украина идет к своему логическому концу
08:48
Общество
Ледяные скульптуры героев Disney установили в парке Горького в Москве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Психолог Зинченко заявил об улучшении развития малышей из-за пандемии

Общество
Психолог Зинченко заявил об улучшении развития малышей из-за пандемии
pexels.com  /  Rene Asmussen

Москва, 15 января. Самоизоляция во время пандемии привела к тому, что родители стали уделять детям гораздо больше времени и внимания. Это положительно сказалось на развитии у них речевых навыков и влияет на формирование эмоционально-волевых качеств, заявил декан психологического факультета МГУ, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

Дети до года показали более высокие результаты развития в сравнении с малышами других поколений. У них активно развивается речь и вырабатывается эмоциональная привязанность к родным людям, которая напрямую влияет на дальнейшее развитие личности, сообщил специалист в беседе с ТАСС.

«Это та часть детей, для которой общение с близким взрослым является критически важным», — подчеркнул собеседник агентства.

Эмоционально-волевая сфера развития личности, в частности, отвечает за способность человека управлять эмоциями. А также прикладывать волевое усилие для выполнения сложных задач, подчеркнул психолог.

Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет начнутся в ближайшее время. Об этом недавно сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Психолог Зинченко заявил об улучшении развития малышей из-за пандемии
дети пандемия самоизоляция
Комментировать