Психолог Зинченко заявил об улучшении развития малышей из-за пандемии

Москва, 15 января. Самоизоляция во время пандемии привела к тому, что родители стали уделять детям гораздо больше времени и внимания. Это положительно сказалось на развитии у них речевых навыков и влияет на формирование эмоционально-волевых качеств, заявил декан психологического факультета МГУ, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

Дети до года показали более высокие результаты развития в сравнении с малышами других поколений. У них активно развивается речь и вырабатывается эмоциональная привязанность к родным людям, которая напрямую влияет на дальнейшее развитие личности, сообщил специалист в беседе с ТАСС.

«Это та часть детей, для которой общение с близким взрослым является критически важным», — подчеркнул собеседник агентства.

Эмоционально-волевая сфера развития личности, в частности, отвечает за способность человека управлять эмоциями. А также прикладывать волевое усилие для выполнения сложных задач, подчеркнул психолог.

Клинические исследования вакцины от коронавируса для детей 6-11 лет начнутся в ближайшее время. Об этом недавно сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.