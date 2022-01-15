Пользователи Telegram раскритиковали НАТО за желание принять Украину и Грузию

Киев, 15 января. Североатлантический альянс решил принять Украину и Грузию в свои ряды, но не указывал сроков. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Политик подчеркнул, что Альянс будет поддерживать реформы Киева и Тбилиси, помогая им модернизировать вооружение под союзные стандарты. Его речь вызвала бурную реакцию в соцсетях.

«Не стоит дразнить Россию», — пишет один из комментирующих.

Пользователь Пашка 88 считает, что в НАТО не хотят терять лицо. Они якобы согласились принять Украину и Грузию, но то, что не указывали сроки, позволит им бесконечно оттягивать этот момент.

«Проще не мог сказать, что Украина никогда не будет в НАТО. Смысл этого виляния хвостом годами?» — не понимает «Kіевлянинъ».

Комментатор Артем считает, что в Альянсе могут доиграться. Президент РФ Владимир Путин может сыграть на опережение и принять Украину в состав России.

«Правильно. Нельзя лохов разочаровывать. Пусть верят», — написал Сергей.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов начать взаимный с Россией контроль над вооружениями, включая ядерные. При этом Альянс исключает уменьшение численности своих войск на восточном фланге.