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Госдеп: США и НАТО готовы на новую встречу с Россией

Политика
Госдеп: США и НАТО готовы на новую встречу с Россией
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 15 января. США и НАТО выразили готовность провести новую встречу с Россией, об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Ранее страны НАТО выразили надежду, что в скором времени состоятся новые переговоры с Россией для «более глубоких дискуссий» по вопросам безопасности. Об этом рассказала первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Москва дала Вашингтону время одуматься после первого раунда переговоров по гарантиям безопасности. Россия пока не видит смысла в новой встрече, так как по ключевым пунктам предложений Москвы по безопасности США и союзники сказали «нет», заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Также российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Вашингтон и НАТО не готовы говорить о гарантиях безопасности для России, с которой у них разные повестки. Он упрекнул дипломатов НАТО в дезинформации СМИ и населения по итогам переговоров.

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