Посольство России назвало голословными заявления США о сроках «вторжения» на Украину

Москва, 15 января. Посольство РФ в Вашингтоне назвало информационным давлением и вбросом заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки бездокозательно заявила, что США «определили» сроки «вторжения» России на Украину. По ее словам, Москва якобы может сфабриковать повод для таких действий. Такое же заявление сделал представитель Пентагона Джон Кирби.

Посольство РФ на своей странице в Facebook отметило, что власти США уже в деталях описывали сценарии подобных провокаций. В Вашингтоне называют случайные даты начала «операций», не приводя каких-либо доказательств. В дипмиссии отметили, что такая постановка вопроса подтверждает непрекращающееся информационное давление на РФ.

«Причем повторяется один и тот же сценарий: идет «вброс» сенсации, которая затем, многократно повторенная прессой, превращается в главный инфоповод», — отметило посольство.

Дипломаты призвали США к предметной работе по гарантиям безопасности на основе предложенных Россией проектов договоров. Они подчеркнули, что Москва выступает за дипломатическое решение всех международных проблем.

Ранее о подготовке Запада к противостоянию с Россией заявлял политолог Евгений Сатановский. Он призвал Москву не расслабляться.