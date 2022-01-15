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Более полутора тысяч танкистов выполнили боевые стрельбы на полигонах юга России

Армия
Более полутора тысяч танкистов выполнили боевые стрельбы на полигонах юга России
Федеральное агентство новостей  /  Игорь Веретин

Москва, 15 января. Танковые экипажи частей Южного военного округа приняли участие в боевых стрельбах на полигонах юга России, Армении и Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Стрельбы выполнили 1,5 тыс. танкистов. В стрельбах использовался штатный снаряд, в зимних условиях на полигонах российского юга. Мероприятия проходили в Крыму, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкессии.

Танкисты выполняли в составе тактических групп, задачей которых являлся прорыв обороны противника и развитие успеха наступления. Экипажи совершенствовали поражение целей из закрытых позиций на дальности до шести километров. Танковые подразделения отработали действия в наступлении и обороне — в ночное и дневное время суток.

Ранее сообщалось, что российские военные советники и силы САА провели учения на юге провинции Дамаск в Сирии. В тренировках приняли участие военнослужащие 9-й дивизии 1-го армейского корпуса САА.

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учения российская армия танки
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