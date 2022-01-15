Пользователи Twitter раскритиковали власти Британии после слов о китайском шпионе

Лондон, 15 января. Адвокат китайского происхождения Кристин Чин Куй Ли связан с властями КНР и влияет на членов британского парламента. Об этом заявила служба безопасности Великобритании.

Сообщение ведомства вызвало бурную реакцию в соцсетях. Британцы обсудили эту новость в Twitter.

«Я подозреваю, что они пытаются исправить нашу политическую ситуацию. Даже Китай с этим справится», — считает @Steveojones73.

Пользователь @JulieFitzsimon1 считает, что так правительство пытается отвлечь внимание граждан от ряда проблем. В частности, это касается скандала вокруг вечеринок премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

«Ура, Китай отрицает все обвинения. Дело закрыто. Давайте сфокусируемся на Джонсоне и его Саге о вечеринках», — посоветовал @Davinti77.

Читатель @hatemenotorhate уверен, что на территории Британии находятся шпионы из многих стран. Среди них есть и граждане из государств, входящих в состав НАТО. Поэтому обвинять в чем-либо Китай — это глупо.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон во время локдауна регулярно устраивал вечеринки у себя на служебной квартире. Об этом сообщило издание Mirror.