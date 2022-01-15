Финансист Кричевский предупредил о неизбежной девальвации рубля весной

Москва, 15 января. Весной рубль ждет неизбежная крупная девальвация до уровня в 77–85 единиц за доллар, заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Российская валюта будет укрепляться в течение нескольких дней и закрепится в диапазоне 74–76 рублей за доллар США. Падения рубля стоит ждать с «начала весны, после Олимпиады в Китае», сообщил изданию «Секрет фирмы» специалист.

«После очередного обрушения рубля курс доллара окончательно перейдет в диапазон 77–85 руб. До 100 руб. за доллар тоже может дойти, но это будет уже критический пик, после которого американская валюта подешевеет до обозначенных мною значений», — заявил Кричевский.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова предупредила, что рубль может обесцениться на 5-7% к середине года. Но рекордный размер золотовалютных резервов и жесткая монетарная политика Центробанка гарантируют российской валюте «мягкое» обесценивание, уточнила эксперт.