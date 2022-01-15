Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 07:35
07:34
Общество
Психолог Зинченко заявил об улучшении развития малышей из-за пандемии
07:33
Политика
Пользователи Telegram раскритиковали НАТО за желание принять Украину и Грузию
07:30
Политика
Госдеп: США и НАТО готовы на новую встречу с Россией
07:29
Политика
Посольство России назвало голословными заявления США о сроках «вторжения» на Украину
07:28
Армия
Более полутора тысяч танкистов выполнили боевые стрельбы на полигонах юга России
07:27
Политика
Пользователи Twitter раскритиковали власти Британии после слов о китайском шпионе
07:26
Общество
Туннель в сторону будущей станции метро «Брестская» могут сделать тупиком в Петербурге
07:09
Экономика
Финансист Кричевский предупредил о неизбежной девальвации рубля весной
07:08
Общество
Apple выполнила требования российского «закона о приземлении»
06:44
Общество
Куриный день: традиции и запреты на 15 января
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Финансист Кричевский предупредил о неизбежной девальвации рубля весной

  /   Обновлено: 15 января 2022 07:09
Экономика
Финансист Кричевский предупредил о неизбежной девальвации рубля весной
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 15 января. Весной рубль ждет неизбежная крупная девальвация до уровня в 77–85 единиц за доллар, заявил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Российская валюта будет укрепляться в течение нескольких дней и закрепится в диапазоне 74–76 рублей за доллар США. Падения рубля стоит ждать с «начала весны, после Олимпиады в Китае», сообщил изданию «Секрет фирмы» специалист.

«После очередного обрушения рубля курс доллара окончательно перейдет в диапазон 77–85 руб. До 100 руб. за доллар тоже может дойти, но это будет уже критический пик, после которого американская валюта подешевеет до обозначенных мною значений», — заявил Кричевский.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова предупредила, что рубль может обесцениться на 5-7% к середине года. Но рекордный размер золотовалютных резервов и жесткая монетарная политика Центробанка гарантируют российской валюте «мягкое» обесценивание, уточнила эксперт.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Финансист Кричевский предупредил о неизбежной девальвации рубля весной
доллар рубль девальвация валюта
Комментировать