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Apple выполнила требования российского «закона о приземлении»

Общество
Apple выполнила требования российского «закона о приземлении»
pixabay.com

Москва, 15 января. Американская компания Apple подчинилась требованиям Роскомнадзора и создала личный кабинет на сайте ведомства.

Компания соблюла требование федерального закона о деятельности иностранных лиц в России, зарегистрировав личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Apple теперь должна разместить электронную форму на информационных ресурсах и образовать филиал, либо открыть представительство. Об этом говорится на сайте РКН.

Такие требования были предъявлены к Google, Meta (ранее Facebook), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Discord и другим. Однако ни одна из компаний не стала выполнять требования.

Ранее сообщалось, что РКН готов дать иностранным IT-компаниям время на «приземление». В рамках новых норм предусмотрено открытие на территории России «офисов, уполномоченных взаимодействовать с гражданами и органами» правительства.

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