Пользователи Twitter разгневаны Борисом Джонсоном и его вечеринками в локдауне

Лондон, 15 января. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время локдауна устраивал вечеринки. Одна из них произошла за день до похорон принца Филиппа.

Официальная резиденция на Даунинг-стрит принесла извинения королеве Великобритании Елизавете. Представитель главы правительства страны уверяет, что сам Джонсон не присутствовал на мероприятии. Однако в соцсетях ему не поверили.

«Им жаль? Или они извинились за то впечатление, которое они произвели? Или им жаль, что об этом узнали? Или, может быть, им даже жаль, что им пришлось извиняться?» — поинтересовалась @simonjjames.

Пользователь @wdywdoig интересуется, в какие дни на Даунинг-стрит не было вечеринок. Он подозревает, что будет проще посчитать именно так.

«На данный момент им разумно будет учредить должность постоянного секретаря для извинений», — согласился @Deadtiger.

Британец @basherbools считает, что эти извинения пусты. В резиденции решились на этот поступок только потому, что об этом стало известно всей стране.

Ранее телеканал BBC провел расследование, которое помогло выяснить условия жизни беженцев, находящихся в Великобритании. Оказалось, они проживают в помещениях аварийного типа, которые не соответствуют нормам безопасности. Жители Великобритании обсудили эту ситуацию в соцсетях.