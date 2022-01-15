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Пользователи Facebook высмеяли Блинкена за слова о помощи России в ракетной программе КНДР

Политика
Пользователи Facebook высмеяли Блинкена за слова о помощи России в ракетной программе КНДР
Global Look Press  /  Pyeongyang Press Corps / Defense Ministry/Keystone Press Agency

Киев, 15 января. Компания «Парсек» поставляет товары и технологии для ракетной программы Северной Кореи. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Политик подчеркнул, что организация находится в списке санкций. Его речь вызвала бурную реакцию в соцсетях.

«А на космическую программу США двигатели тоже идут из России, и что?» — интересуется Вячеслав С.

Сергей О. не понимает претензий Блинкена. Его не должно волновать то, куда попадают товары из России. Вероятно, ему просто обидно, что расчет производится не в долларах.

«Это только семечки! Вот когда вы Россию разозлите окончательно, экспорт будет в широком ассортименте и разновекторный. Мало вам не покажется», — написал Evsei B.

Геннадий Л. напомнил госсекретарю, что США тем временем активно поставляют свое вооружение Украине. Он считает, что Россия не будет стоять в стороне. Она будет торговать с теми странами, которые ее уважают.

Ранее Блинкен заявил, что страны НАТО не собираются отказываться от политики открытых дверей, несмотря на соответствующие требования российской стороны. Он добавил, что Вашингтон рассчитывает на дипломатический диалог с Россией, но готов к тому, что этого может не произойти.

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сша кндр ракеты блинкен
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