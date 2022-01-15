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Райан Рейнольдс помог собрать деньги для детского фонда с помощью уродливого свитера

Шоу-бизнес
Райан Рейнольдс помог собрать деньги для детского фонда с помощью уродливого свитера
Кадр из фильма «Телохранитель Жены Киллера»

Лос-Анджелес, 15 января. Голливудский актер Райан Рейнольдс помог собрать почти 1 млн долларов в пользу фонда SickKids с помощью вирусной кампании «Уродливый свитер».

У артиста был насыщенный 2021 год. Он снялся в таких фильмах как «Главный герой», «Телохранитель жены киллера» и «Красное уведомление». После активной работы он решил взять перерыв. Об этом пишет ScreenRant.

В настоящее время актер занимается благотворительностью. Идея родилась из розыгрыша, связанного с его коллегами Хью Джекманом и Джейком Джилленхолом. В 2018 году они убедили Рейнольдса, что мероприятие, на котором он присутствовал, было вечеринкой в уродливых свитерах.

В Сети тогда появилась фотография актеров, на которых звезда «Дедпула» стоял по центру в красно-зеленом новогоднем наряде. После розыгрыша свитер стал неофициальным товарным знаком кампании «Помоги Райану помочь больным», а вырученные средства пошли в больницу. Об этом Рейнольдс рассказал в Instagram.

«Спасибо вам за то, что помогли этому уродливому свитеру собрать более 850 000 долларов для Фонда больных детей. Превращение чего-то уродливого во что-то прекрасное — это то, что SickKids делает каждый день», — написал артист.

Ранее стало известно, что музыкант Machine Gun Kelly сделал предложение руки и сердца звезде франшизы «Трансформеры» Меган Фокс. Актриса поделилась кадрами романтичного события.

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кино благотворительность Райан Рейнольдс
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