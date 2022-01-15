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Прокуратура проверит сведения о живущем в аэропорту Магадана поваре

Общество
Прокуратура проверит сведения о живущем в аэропорту Магадана поваре
pixabay.com  /  Pixabay License

Москва, 15 января. Прокуратура проводит проверку сообщений СМИ о хабаровчанине-вахтовике, который по вине работодателя уже три дня живет в аэропорту Магадана. Об этом сообщает прокуратура Чукотского автономного округа.

Издание «Весьма» ранее рассказало, что хабаровчанин три дня живет в магаданском аэропорту Сокол и не может уехать домой. По его словам, он устроился работать су-шефом на вахте месторождения на Чукотке. Из-за конфликта он уволился раньше срока. Предприятие нарушило договоренности и бросило его в Магадане.

Прокуратура Чукотского автономного округа по факту данных сообщений организовала проверку. Ранее она приняла сообщение о том, что компания «Арктик Кейтеринг сервис», которая наняла мужчину для работы поваром на месторождении «Двойное» в Чаунском районе на Чукотке, не оплатила ему проезд от места работы до точки сбора.

«Указанное обращение было перенаправлено в Государственную инспекцию труда в Москва по месту регистрации фирмы. В настоящий момент, со слов Виталия Библеева, работодатель вышел с ним на связь», — указывает прокуратура.

Ведомство отмечает, что по факту нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства информация направлена в местное управление Роспотребнадзора. Также передана информация Магаданскому транспортному прокурору.

Ранее сообщалось, что волонтеры спасли заблудившегося в лесах ЯНАО вахтовика. Мужчина провел в лесу в сорокаградусный мороз около 17 часов.

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магадан аэропорт повар
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