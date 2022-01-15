Военный эксперт Жилин: США будут играть на нервах у России через Украину

Киев, 15 января. США будут только имитировать размещение на Украине комплексов и баз, а Москва не будет демонстрировать намерения экстраординарного характера.

Вашингтон будет оказывать лишь психологическое давление. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о решении Альянса включить в свой состав Украину и Грузию, передает Украина.ру.

«Поэтому я думаю, что чисто психологическое давление будет оказано, но как минимум в этом году никто никого принимать не будет. А вот судя по разведпризнакам, какие-то комплексы будут размещены, но таким образом, что якобы Украина либо через третьи страны, либо напрямую через кредитования закупит их и разместит их от своего имени», — сказал Жилин.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромиссы по вопросам расширения военно-политического блока и размещения войск на востоке. Он в очередной раз заявил, что все страны имеют право решать сами, хотят они войти в военно-политический блок или нет.