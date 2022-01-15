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Читатели Ilta-Sanomat поразились отношению россиян к роскошным автомобилям

Общество
Читатели Ilta-Sanomat поразились отношению россиян к роскошным автомобилям
Федеральное агентство новостей

Хельсинки, 15 января. Финская газета Ilta-Sanomat выпустила статью, посвященную результатам опроса россиян, согласно которому стало ясно, какие автомобили они считают роскошью.

Исследование проводило издание «За рулем». По имеющемся данным, 22,7% участников опроса посчитали роскошной машину стоимостью от 10 млн рублей, 25% — от 5 млн, 12,4% — 4 млн рублей. При этом 14,1% респондентов назвали роскошью наличие любого автомобиля. Результаты данного исследования поразили финских читателей.

«В Финляндии считается роскошью залить себе полный бак», — прокомментировал статью пользователь Sivustalaukoja.

«В Финляндии считается роскошью любая легковая машина. На использование и обслуживание уходит очень много. В России, кстати, бензин стоит в три раза дешевле, чем у нас», — отметил Sale.

Ранее первый замглавы фракции ГД «Единая Россия» Адальби Шхагошев заявил, что необходимо изучить подробнее все плюсы и минусы законопроекта о пересмотре налога на роскошь для автомобилей.

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авто роскошь финны Ilta-Sanomat
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