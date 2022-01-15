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Белый дом планирует обсудить украинский кризис на заседании СБ ООН

Политика
Белый дом планирует обсудить украинский кризис на заседании СБ ООН
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 15 января. Американская администрация рассматривает возможность обсуждения украинского кризиса в Совбезе ООН в случае дальнейшей эскалации ситуации «по вине России».

Администрация президента США Джозефа Байдена хочет привлечь внимание мировой общественности к проблемам на Украине. Однако США мало что могут сделать в ООН для противостояния Кремлю. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники среди американских должностных лиц.

«Есть ценность в том, чтобы привлечь внимание к этому кризису. Это продемонстрирует, насколько Россия изолирована в Совете Безопасности ООН и на мировой арене», — заявил собеседник издания.

Ранее Госдеп США провел консультации с международными энергетическими компаниями о вариантах и планах поставок газа в Европу на случай якобы конфликта между Россией и Украиной. О прошедших переговорах ведомства с компаниями информировало информационное агентство Reuters.

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