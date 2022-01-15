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США призвали Россию судить арестованных хакеров из группировки REvil

Общество
США призвали Россию судить арестованных хакеров из группировки REvil
pixabay.com

Вашингтон, 15 января. Американская администрация ожидает, что арестованные в России два хакера группировки REvil предстанут перед правосудием.

Вашингтон призвал судить арестованных хакеров. Об этом заявила в пятницу журналистам высокопоставленная представительница американских властей.

«Мы ожидаем, что Россия арестует и будет проводить правовые мероприятия в рамках собственной судебной системы в отношении этих преступников. Мы ожидаем, что они предстанут перед правосудием не только за свои предыдущие преступления, но и ради предотвращения будущих», — сказала она.

Ранее Тверской суд в Москве на два месяца отправил под стражу хакеров из REvil. Бессонов А.С. и Муромской Р.Г. подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой). Суд постановил заключить их под стражу сроком на два месяца, то есть до 13 марта.

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