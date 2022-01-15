Депутат Бессараб предупредила пенсионеров об изменениях в 2022 году

Москва, 15 января. Российских пенсионеров ждет целый ряд изменений в рамках реализации поручений правительства.

Новые меры помогут пенсионерам не лишиться уровня реальных доходов. В первую очередь будет повышение цен до реального уровня, а не по проценту инфляции. Такую инициативу ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Народным Новостям».

«Кроме того, на 7,7% будут увеличены социальные пенсии, сейчас прорабатывается такая возможность для пересмотра этого процента», — сказала она.

Сейчас работают над вопросом накопительной части пенсии. Минфин РФ и Центробанк должны урегулировать вопрос компонента накопительной части выплат, который дает возможность людям с учетом демографических провалов достойное пенсионное обеспечение.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова заявила, что ряд категорий россиян смогут выйти на пенсию досрочно. Пенсия по выслуге лет полагается россиянам со стажем не менее 37 лет для женщин не моложе 55 лет и 42 года для мужчин в возрасте 60 лет и старше. Досрочный выход на пенсию по безработице могут оформить работникам предпенсионного возраста, ставшими безработными по независящим от них причинам