Читатели польского Interia выступили за запуск «Северного потока — 2»

Варшава, 15 января. Читатели польского издания Interia поддержали решение американского сената не вводить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее верхняя палата Конгресса США отклонила законопроект республиканца Теда Круза, согласно которому на «Северный поток — 2» накладываются санкции. Поляки выразили сомнение, что Украине была бы выгодна остановка российского проекта.

«Следует дать разрешение на запуск "Северного потока — 2". Главное, чтобы в ЕС был дешевый газ, Украина меня не интересует», — написал Myślący.

«Вынуждает ли запуск "Северного потока — 2" кого-нибудь покупать газ, идущий по этой трубе? Если бы он вынуждал, то "претензии" еще можно было бы счесть отчасти обоснованными, но ведь нет. Санкции — это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши "братья с трезубцем" уверены, что если "Северный поток — 2" заблокируют, газ пойдет через Украину? Он не пойдет!» — отметил mefis58.

«Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу?» — заявил jednak.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы намерены посетить с визитом Украину в воскресенье. Члены Сената СЩА приеду на Украину спустя несколько дней после того, как они не достигли консенсуса по вопросу введения санкций против российского газопровода «Северный поток — 2».