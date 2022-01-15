Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 января 06:01
06:00
Экономика
Происходит «утечка мозгов»: в чем причины сокращения работающей молодежи
05:58
Происшествия
Два жителя Подмосковья погибли при пожаре в квартире в Воскресенске
05:40
Политика
Белый дом планирует обсудить украинский кризис на заседании СБ ООН
05:21
Общество
США призвали Россию судить арестованных хакеров из группировки REvil
05:16
Экономика
Депутат Бессараб предупредила пенсионеров об изменениях в 2022 году
05:10
Политика
Читатели польского Interia выступили за запуск «Северного потока — 2»
04:45
Экономика
Финансист Брагин спрогнозировал снижение ставок по вкладам в 2022 году
04:30
Происшествия
Экс-глава СБУ Деркач скончался на 83-м году жизни
04:18
Общество
Гинцбург порекомендовал пожилым людям ставить «Спутник V» при повторной ревакцинации
04:15
Общество
Криминалист Вехов: простые правила защиты персональных данных избавят от навязчивой рекламы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Читатели польского Interia выступили за запуск «Северного потока — 2»

Политика
Читатели польского Interia выступили за запуск «Северного потока — 2»
ФБА «Экономика сегодня»

Варшава, 15 января. Читатели польского издания Interia поддержали решение американского сената не вводить санкции против российского газопровода «Северный поток — 2».

Ранее верхняя палата Конгресса США отклонила законопроект республиканца Теда Круза, согласно которому на «Северный поток — 2» накладываются санкции. Поляки выразили сомнение, что Украине была бы выгодна остановка российского проекта.

«Следует дать разрешение на запуск "Северного потока — 2". Главное, чтобы в ЕС был дешевый газ, Украина меня не интересует», — написал Myślący.

«Вынуждает ли запуск "Северного потока — 2" кого-нибудь покупать газ, идущий по этой трубе? Если бы он вынуждал, то "претензии" еще можно было бы счесть отчасти обоснованными, но ведь нет. Санкции — это явная глупость. Забавнее всего выглядит позиция Украины. Почему наши "братья с трезубцем" уверены, что если "Северный поток — 2" заблокируют, газ пойдет через Украину? Он не пойдет!» — отметил mefis58.

«Янки тоже выигрывают от повышения цен. Кого они в таком случае будут поддерживать: поставщиков, то есть Россию, или покупателей, то есть Польшу?» — заявил jednak.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы намерены посетить с визитом Украину в воскресенье. Члены Сената СЩА приеду на Украину спустя несколько дней после того, как они не достигли консенсуса по вопросу введения санкций против российского газопровода «Северный поток — 2».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Читатели польского Interia выступили за запуск «Северного потока — 2»
санкции украина северный поток - 2
Комментировать