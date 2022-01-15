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Финансист Брагин спрогнозировал снижение ставок по вкладам в 2022 году

  /   Обновлено: 15 января 2022 04:45
Экономика
Финансист Брагин спрогнозировал снижение ставок по вкладам в 2022 году
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 15 января. Ставки по вкладам после ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, вероятно, в 2022 году будут снижаться. Об этом заявил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Меры Центробанка РФ могут в ближайшем будущем привести к замедлению инфляции, поэтому ключевая ставка пойдет вниз. Брагин также считает, что если ситуация с инфляцией в России придет в устойчивое положение, то ставки по вкладам будут снижаться.

«Это же следует из прогноза ЦБ РФ на следующий год по инфляции. Тем не менее, я бы готовился к тому, что до того, как ставка начнет снижаться, ЦБ РФ придется ее еще повысить», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что российские банки стали предлагать оформление вкладов под 10% годовых при внесении денег на короткие сроки, либо крупных сумм.

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