Экс-глава СБУ Деркач скончался на 83-м году жизни

Киев, 15 января. Экс-глава украинской службы безопасности Леонид Деркач умер на 83-м году жизни. Соответствующей информацией поделился его сын Андрей Деркач.

Наследник бывшего главы СБУ в личном Telegram-канале сообщил, что его отец «вырос в суровые годы войны». По словам Андрея Деркача, именно такая «тяжелая жизни» научила экс-нардепа «быть строителем».

Деркач, по словам его наследника, постоянно ценил человеческий труд и старался быть справедливым. Андрей подчеркнул, что бывший глава СБУ «был и остается примером». Большое число людей вспомнят Деркача «с благодарностью», отметил его сын.

Бывший народный депутат также много сделал в Днепре, Киеве и Павлограде, подчеркнул Андрей. Отпевание пройдет в воскресенье, 16 января, в 12:00 в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры.

Правнук писателя Льва Толстого 99-летний Сергей недавно умер на территории США. Инцидент произошел в штате Мэриленд.